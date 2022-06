Pape Diakhaté

Après trois années passées à la tête de l'US Vand?uvre, l'ex joueur de saint-Etienne a décidé de quitter le club afin de poursuivre l'obtention de ses diplômes d'entraîneur.

Pape Diakhaté, expliquez-nous votre décision de partir de Vand?uvre.



« Mon objectif est de poursuivre l'obtention de mes diplômes d'entraîneur et pour ce faire, je me dois de diriger une équipe à un niveau supérieur (National 2 ou 3). La décision a été prise assez tôt avec les dirigeants du club mais nous avons gardé tout cela sous silence afin de préserver le groupe jusqu'à l'obtention du maintien. »

Que retiendrez-vous de votre passage chez les « verts » ?

« Ce club m'a permis de grandir en tant qu'entraîneur. C'est un club qui est très bien structuré et qui a su mettre à ma disposition tous les moyens dont j'avais besoin pour faire progresser les jeunes du cru. Pendant la pandémie, nous avons continué à travailler en visioconférence par exemple, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Personnellement, je pense avoir amené de la rigueur et une grosse charge de travail auprès des joueurs en essayant de tirer le meilleur de chacun. J'espère sincèrement que cela va permettre prochainement à Vand?uvre de viser plus haut car structurellement le club est prêt. »

Un petit mot sur vos meilleurs souvenirs?

« Sportivement, incontestablement le 8e tour de Coupe de France en 2019 contre le Red Star aux Nations (défaite 3-2 ap). Mais ce que je retiendrai avant tout, ce sont les échanges avec l'ensemble de mon staff durant ces trois années. Ils m'ont beaucoup appris chacun dans leur domaine et je leur dois beaucoup. »

Où va s'inscrire votre avenir ?

« Pour l'instant, rien n'est défini même si des pistes existent. J'ai des contacts à l'étranger par exemple, je ne m'interdis rien, tout est ouvert. »

Source : Republicain Lorrain