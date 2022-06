Nicolas Guibal

Après quatre années passées à la tête de Sète, l'ex joueur de saint-Etienne a été démis de ses fonctions .

J'ai passé quatre ans dans ce club. Ça a toujours été mon club de coeur et j'ai été fier d'être l'entraîneur de ce club avec un 16e de Coupe de France, une montée et deux maintiens successifs avec le plus petit budget de National. Notamment cette année, où on en avait un plus proche que celui d'un club de N2 que de celui d'un club de National. On a réussi le pari de se maintenir même si ça n'a pas été simple car on a travaillé dans des conditions difficiles. Le budget a notamment été amputé pour des querelles entre les dirigeants et la mairie? Mais voilà, on a quand même réussi à se maintenir avec ce dernier match à Bastia-Borgo où tout le monde nous voyait au fond du gouffre.J'ai été reçu par le chef de la sécurité, monsieur Michel Raynaud et membre du comité directeur ainsi que conseiller du président ce lundi. Sauf que, paradoxalement, il n'y avait pas le président du club, M. Gambetti, qui n'était pas convoqué à cette réunion. J'ai appris par ces personnes là que j'étais démis de mes fonctions d'entraîneur. Je ne préfère pas communiqué les raisons incompréhensibles de mon éviction. Mais, dans le football, on le sait, nul n'est prophète dans son pays et il n'existe pas beaucoup de reconnaissance.J'ai ce sentiment de regrets qui fait qu'aujourd'hui il y a des choses que je ne comprends pas. Quand on te sollicite pour ne surtout pas lâcher pour obtenir le maintien? Mais je pars avec la tête haute et une grande fierté d'avoir été l'entraîneur de cette équipe. Je pars avec le sentiment du beau travail accompli par mon staff et surtout mes joueurs, qui n'ont jamais rien lâché et pourtant il y avait beaucoup de difficultés cette année.C'est désolant que des personnes extérieures au club me félicitent pour mon parcours et que certains ne prennent pas en considération ce qu'on a fait. Des joueurs qui évolueront en Ligue 2 la saison prochaine ont également été élogieux envers moi... Quand on laisse des clubs comme Chambly, Créteil ou Boulogne qui finissent en N2 avec trois ou quatre fois notre budget? C'est bien dommage que ça se finisse comme cela surtout lorsqu'on est un garçon d'ici. Ce club, je l'ai toujours eu dans les tripes, toujours défendu bec et ongles. Je ne me suis jamais caché. Il faudra que le club reste cohérent et mesuré."Je suis ouvert à de nouvelles propositions et à l'écoute de projets intéressants qui pourraient se présenter. Je pense avoir fait mes preuves dans ce monde du foot." a confié le Français de 50 ans avant de nous reprendre à quelques secondes de la fin de notre entretien. Enfant du club, ce dernier a tenu a réitéré son amour pour le FCS. "Je souhaite bien évidemment tout le meilleur à mon club pour les prochaines années. J'ai toujours été un grand amoureux du club et cela ne changera pas." a conclu Nicolas Guibal.

Source : Foot-National