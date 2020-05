Neven Subotic

Notre ancien défenseur central s'est exprimé à la BBC sur la reprise du championnat allemand.

"C'est une situation précaire pour nous tous. Il va être impossible de sortir de la ligue avec des remarques positives. Ce sera juste beaucoup de gestion des risques et d'essayer de arriver à une saison terminée avec le moins de victimes. Vous pouvez entendre ma réponse que je critique la façon dont tout a été géré, mais je comprends que c'est une situation difficile pour tout le monde. Nous voulons tous aller de l'avant et être dans une situation où nous n'avons pas à nous en préoccuper, mais je pense que ce n'est pas réaliste dans les mois à venir.

Les ligues qui ont été très décisives ont fait de leur mieux dans ces circonstances, vous ne voulez pas entendre" Ah, dans deux semaines il y aura une décision ", ce que vous entendiez en Allemagne. Depuis lors, l'approche a été de revenir le plus tôt possible, et les aspects financiers ont toujours été mis en avant. Nous avons repoussé la ligue tellement de fois, nous essayons toujours de la démarrer ? vous avez entendu au cours des six dernières semaines que 'ça va commencer bientôt, ça va commencer bientôt'. Maintenant c'est effectivement le cas, mais les choses ont été frustrantes parce que ce que nous voulons, c'est la clarté.

Peu importe quand nous commencerons, ce sera trop tôt. Même si nous commençons dans quelques semaines, c'est trop tôt. Si nous avions déjà commencé, ce serait trop tôt. Même si nous commençons dans quelques mois, c'est peut-être trop tôt. "