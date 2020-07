Mickael_Citony

Micka√ęl Citony

Interview de notre ancien joueur , Micka√ęl Citony, chez nos confr√®res d'Actufoot

Je pense comme tout le monde qu'il y a des c√īt√©s positifs et des c√īt√©s n√©gatifs. Mais, dans l'ensemble, j'aurais pu et j'aurais d√Ľ faire mieux. Cependant, je n'ai aucun regret car √† la base mon objectif √©tait de conna√ģtre le monde professionnel et j'ai r√©ussi pendant plusieurs ann√©es. J'ai √©t√© pro de 1998 √† 2008 jusqu'√† mon exp√©rience en Belgique au FC Brussels. Apr√®s, ce sont surtout des choix de carri√®re et avoir de la chance √©galement. Faire les bons choix. J'ai plus √©t√© d√©go√Ľt√© par la fin de ma carri√®re. Je pense que je n'aurais pas d√Ľ mettre les pieds dans le monde amateur. J'aurais d√Ľ rester en Ligue 1 ou en Ligue 2, et ne pas partir dans ces championnats comme le National ou le CFA. On ne peut pas le savoir √† l'avance. Mon plus grand regret, c'est d'√™tre descendu de niveau.J'aurais d√Ľ partir plus t√īt √† l'√©tranger et arr√™ter de m'accrocher √† tout prix √† l'id√©e d'exister en Ligue 1. Apr√®s, je ne sais pas quel pays aurait pu me convenir. Quand je suis arriv√© en Belgique au FC Brussels, j'avais de bonnes stats avec 3 buts inscrits en 5 matches et des passes d√©cisives. Des clubs comme Anderlecht ou le Standard de Li√®ge √©taient sur moi. Cela faisait des ann√©es que l'on me voyait en Ligue 1 et en Ligue 2, j'√©tais champion de France avec l'ASSE et pourtant aller jouer en Ligue 1 c'√©tait compliqu√©. Au-del√† de jouer √† l'√©tranger, c'est une bonne solution pour un jeune ou moins jeune qui n'a pas la chance de jouer √† un niveau o√Ļ il doit √™tre. Une carri√®re se joue √† de petits d√©tails comme celui-l√†.J'ai connu de gros p√©pins physiques durant ma carri√®re √† un mauvais moment. Je me suis retrouv√© sur le carreau et il fallait prendre une d√©cision : jouer plus bas ou bien arr√™ter tout simplement. Je suis all√© en National, √† l'AS Beauvais, car j'avais des contacts et des amis dans ce championnat. L'entra√ģneur de l'√©quipe √† cette √©poque est la premi√®re personne qui m'a d√©go√Ľt√© du National. Il m'avait dit que ma carri√®re √©tait termin√©e avec mes blessures. Cela m'a fait tr√®s mal. J'ai pu rejouer au foot apr√®s en √©tant suivi par le m√©decin de l'√©quipe de France que je connaissais depuis tr√®s jeune. Il m'a soign√© et m'a dit que j'allais pouvoir rejouer. Beauvais a essay√© de me faire partir, ma femme √©tait enceinte de sept mois et je n'avais pas jou√© de l'ann√©e.Je ne pouvais rester sur cet √©pisode. Serge Romano que j'ai c√ītoy√© √† Sedan, un super entra√ģneur et un homme tr√®s humain, avait pris en charge l'√©quipe de Gueugnon et il m'a tendu la main. Il voulait me refaire jouer. J'ai fait 9 matches. C'√©tait compliqu√© parce que je n'√©tais pas √† 100%, mais cela a √©t√© une bonne exp√©rience car j'ai pu rejouer tout simplement.Apr√®s le d√©p√īt de bilan du club, je suis parti √† Li√®ge en 3√®me division belge. Cela a √©t√© une bonne exp√©rience aussi. C'est une division tr√®s m√©diatis√©e. Le week-end, je jouais devant 5000 personnes. Je voulais alors revenir en France et regarder vers l'avenir vers les clubs de niveau CFA. Au Pontet, j'ai fait une saison assez correcte et j'ai marqu√© pas mal de buts (5 en 22 matches de CFA). Je ne pouvais plus trop rebondir par rapport √† mon √Ęge, alors je suis all√© pas loin de la maison : j'ai sign√© √† Chambly (CFA). Je tiens √† f√©liciter le pr√©sident Luzi pour tout ce qu'il a fait.√Ä la base, j'ai pass√© mes dipl√īmes d'entra√ģneur. J'ai connu le milieu amateur et j'ai rencontr√© des coachs qui pour moi n'auraient pas d√Ľ l'√™tre. Certains ne connaissaient rien au football. C'est aussi ce qui m'a d√©go√Ľt√©. Mais, malheureusement, ce sont eux qui ont les clefs. √Ä Valois Multien, par exemple, le club n'avait aucun projet pour moi qui comptait entra√ģner apr√®s avoir jou√© au club. J'ai pr√©venu le pr√©sident et je suis parti. Je suis d√©√ßu du monde amateur. Le monde professionnel est plus respectueux que le monde amateur. Pourtant, je pensais le contraire. Aujourd'hui, je suis √† la recherche de pleins de projets. Si je retourne en amateur, √ßa ne sera qu'avec des gens que je connais, des anciens pros qui ont la m√™me logique. Au niveau professionnel, j'ai mont√© une soci√©t√© de transports il y a 4 ans ¬ę Prestige Cito ¬Ľ, avec laquelle tout se passe bien. Je n'√©tais pas destin√© √† aller dans ce domaine, mais par rapport √† tout ce que j'ai v√©cu, je me suis d√©brouill√© tout seul. J'avais un peu d'argent, des connaissances qui m'ont propos√© des projets et je me suis lanc√©. Avec la crise sanitaire c'est un peu difficile, je ne sais pas comment cela va repartir. Mais depuis quatre ans, je vis bien mais je suis un peu malheureux? Je ne fais plus partie du foot actuellement. Il me manque quelque chose.Propos recueillis par Nicolas Cotten.