Cyril Martin-Pichon

Interview de notre ancien membre du centre de formation actuellement à Bourgoin-Jallieu

Cyril, vous avez débuté la saison avec la réserve de Saint-Etienne en N2 puis rejoint le FC Bourgoin-Jallieu cet hiver. Quel bilan dressez-vous de votre saison sous les deux maillots sur le plan collectif et individuel ?

J'ai fait une bonne préparation l'été dernier avec Saint-Etienne puis de bons mois avec la réserve même si ça a été compliqué collectivement. A un moment donné, le club a voulu faire jouer des joueurs plus jeunes et on m'a fait comprendre que ça allait être difficile pour moi de revenir dans l'équipe. J'avais besoin d'avoir du temps de jeu et de retrouver le moral donc j'ai signé à Bourgoin qui possède un projet sportif cohérent. En plus, je suis arrivé en même temps que les nouveaux présidents et avec l'équipe, on a réussi à enclencher une bonne dynamique de victoires.

Le FC Bourgoin va débuter un nouveau cycle l'année prochaine sous la houlette de Jérémy Clément et Laurent Rugelj. Ambitionnez vous de jouer plus haut dès 2020/2021 ou la porte reste ouverte pour continuer dans le Nord-Isère ?

J'aimerais bien trouver un challenge en National. La crise et la fin de saison ont rendu le mercato un peu compliqu√© m√™me si j'ai eu deux, trois touches avec des clubs de National 2. Je n'ai pas donn√© suite car leurs projets ne me plaisaient pas forc√©ment. J√©r√©my(Cl√©ment) m'a appel√©, on a beaucoup discut√©. On est d'accord sur le fait que le club me laissera partir avec plaisir si je trouve une bonne opportunit√© pour moi. Si ce n'est pas le cas, je resterais √† Bourgoin o√Ļ le projet me pla√ģt aussi. Les pr√©sidents essayent d'apporter du nouveau dans le club et c'est positif de pouvoir jouer les matches √† Rajon. Si on venait √† faire une bonne saison l'ann√©e prochaine, on sait aussi que √ßa pourrait nous ouvrir des portes pour aller plus haut.

Source : Actufoot