[Humeur] Neal Maupay est sans doute le plus con des joueurs de football

Pauvre Maupay

Encore une fois, Neal Maupay s'est fait remarquer en dehors des terrains pour un nouveau chambrage, cette fois-ci à Angers, contre le préparateur physique qui avait tenté de galvaniser ses joueurs."On va rentrer sur le terrain comme des chiens, on ne va rien lâcher les gars, comme des soldats."Maupay a répondu de manière encore une fois ridicule aux propos du technicien angevin qui ne faisait qu'encourager ces joueurs.Ce n'est pas la première fois qu'il agit de cette manière contre ses anciens clubs ou adversaires. Il s'était déjà foutu de leur gueule cette saison après des rencontres contre Lyon, Nicolas Pallois, l'ASSE ou Everton. Mais il y a un moment où le chambrage n'est pas intelligent. Cela en devient des attaques gratuites qui ridiculisent celui qui les distille.De notre côté, même si cela est une petite goutte d'eau dans l'océan, nous ne donnerons plus de ses nouvelles dans nos relevés de résultats hebdomadaires. Et comme le disait si bien Georges Brassens :