Claude Puel revient sur l'Ã©viction de StÃ©phane Ruffier

L'ancien entraîneur de l'ASSE Claude Puel publie un livre.



Dans une interview donnée à l'Equipe, il est questionné sur sa décision envers Stéphane Ruffier.





Extrait.





Votre dernière expérience, à Saint-Étienne, a été marquée par votre conflit avec Stéphane Ruffier, mis sur le banc puis écarté. Ça devait-il se passer comme ça ?

Je ne sais pas si c'était obligatoire. J'ai eu une altercation avec lui alors qu'on ne se connaissait pas et qu'il n'y avait pas d'a priori. C'était particulier, dès le premier match, de s'entendre dire certaines choses. C'est dommage pour l'équipe dans son ensemble, pour lui aussi.

À un moment donné, son niveau n'était pas celui escompté, il y avait une remise en question à avoir, il n'était pas prêt à l'assumer, tout simplement. Il l'a pris comme si on l'attaquait en tant que personne ou si on remettait en cause son niveau de joueur."