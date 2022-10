Elian Tack revient Ã  Yssingeaux dans son club formateur

Elian Tack

Après avoir fait signer Grégoire Celle, Sucs et Lignon voit revenir un autre attaquant formé au club yssingelais : Elian Tack. L'attaque de l'USSL peut être redoutable cette saison.L'attaquant a donné son accord aux dirigeants yssingelais après plusieurs semaines de réflexion. Elian Tack, qui s'entraînait cet été avec Sucs et Lignon, a fait savoir aux présidents et aux entraîneurs sont choix de continuer l'aventure au pays des sucs.Sans club depuis son départ du FC Bourgoin-Jallieu en National 3, Elian Tack, 29 ans, était à la recherche d'un nouveau projet. Il a bien reçu des propositions de la part de clubs de Régional 1 Rhône-Alpes et en Haute-Loire aussi mais l'Yssingelais de naissance n'a pas donné suite.Désormais papa, l'attaquant a fait le choix de concilier le foot avec sa vie personnelle. Avec sa compagne, originaire de Retournac, ils rentrent à la maison après dix ans passés sur les routes du foot. "Pour moi, c'est un petit deuil. Je vivais jusque-là du foot. Je vais me reconvertir, c'est encore assez flou, mais j'ai confiance. Le club va m'aider.Formé à l'Entente Saint-Maurice Yssingeaux, l'ancêtre de l'USSL, jusqu'à ses 10 ans, il avait ensuite rejoint la région stéphanoise et avait rejoint le centre de formation de l'ASSE. Il a par la suite rejoint le Puy Foot, vécu la montée en National 2, avant de partir deux ans à Thiers en N3 et trois ans à Bourgoin. "A l'USSL, il y a de la qualité et du potentiel. Je m'inscris dans la durée pour aider le club à grandir encore." Consulter la fiche de : TACK Elian