Quatres anciens et anciennes StÃ©phanois diplomÃ©s du DESJEPS

Diplomés

Plusieurs anciens joueurs et une ancienne joueuse ont été dîplomé du DESJEPS ( Diplôme d'Etat Supérieur de la Jeunesse, de l'Education populaire et des Sports, mention football)En voici la liste :- Caroline La Villa (Entraineure U19 féminines Lille)- Yoann Andreu (Entraîneur adjoint U17 Nationaux Angers)- Jérémy Clément (Entraîneur FC Bourgoin Jallieu, N3)- Pape Diakhaté (entraîneur US Vandoeuvre, R1)Ce diplôme d'Etat permet d'entraîner en N2 et N3 chez les hommes et en D1 Féminine