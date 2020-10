[Carnet noir] DÃ©cÃ¨s de Jean-Claude Baulu

Jean-Claude Baulu

Jean-Claude Baulu s'est éteint vendredi dernier à l'âge de 84 ans.Milieu de terrain des années 60, il avait notamment permis à l'ASSE de gagner la Coupe de France 1962 grâce à son but en finale.Il avait joué entre 1961 et 1964 pour l'ASSE, 62 matchs de championnat (9 buts), 10(9) en Coupe de France, 5(2) en Coupe Drago, un trophée des champions et 4 matchs en Coupe des Coupes avec un but contre Setubal.L'équipe de www.anciensverts.com présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis.