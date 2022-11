[Carnet noir]DÃ©cÃ¨s de la fille d'Oscar Garcia

L'ancien entraîneur de l'ASSE Oscar Garcia a annoncé ce jour le décès de sa fille, qui était souffrante et pour laquelle il faisait des allers-retours avec Reims où il était entraîneur avant d'être limogé.



L'équipe d'Anciens Verts présente ses plus sincères condoléances à Oscar Garcia et à sa famille.