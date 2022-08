[Carnet Noir] DÃ©cÃ¨s d'Emile Robert

Emile Robert

Emile Robert est décédé hier à l'âge de 101 ans.

Doyen des supporters stéphanois et ancien joueur du club avant la guerre de 39-45 et durant celle-ci avant sa mobilisation en 1943, c'était un amoureux de ce maillot et du club.

Toute l'équipe de www.anciensverts.com se joint à la peine de sa famille et de ses amis en leur apportant leurs condoleances les plus sincères.