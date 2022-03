[Carnet Noir] DÃ©cÃ¨s de Maryan Wisniewski

Carnet Noir

est décédé jeudi 3 mars à l'âge de 85 ans.33 sélections en équipe de France entre 1955 et 1963, il avait porté la tunique verte entre 1964 et 1966, avec 51 matchs et 11 buts à son actif.Il aura joué aussi de nombreuses années à Lens et à Sochaux.

L'équipe de www.anciensverts.com présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis