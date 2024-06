[Carnet Noir] Deces de Landry Nguemo

Landry NGuemo

Nous venons d'apprendre le deces soudain suite a un accident de voiture de Landry NGuemo, ancien stephanois entre 2014 et 2015. Il avait joue seulement 14 matchs de championnat avec un but contre Lens et 3 rencontres de Coupe de France.Il etait revenu a Nancy ces dernieres annees dans la formation.Il avait seulement 38 ans.

Toute l'equipe de www.anciensverts.com apporte ses plus sinceres condoleances a sa famille et a ses amis