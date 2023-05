[Carnet Noir] DÃ©cÃ¨s de Christian LariÃ¨pe

Carnet noir

Christian Larièpe est décédé. Âgé de 63 ans, celui qui travaillait comme recruteur pour Bordeaux en Afrique, après avoir exercé la même fonction à Lille, toujours pour Gérard Lopez, est tombé malade à son retour du Cameroun, victime d'une crise de paludisme. Il était une figure du foot français sur le continent, présent sur tous les tournois de jeunes en quête de la pépite, sur tous les événements majeurs (CAN des jeunes et des pros).Après des débuts à Montceau-les-Mines, vite stoppé par une grave blessure, il s'était spécialisé dans la formation. « Il avait des méthodes révolutionnaires pour des jeunes », nous avait dit un jour Guillaume Warmuz, l'ancien gardien lensois, qui l'avait connu à Blanzy à ses débuts. Ensuite, Larièpe a travaillé dans la formation à Saint-Étienne au début des années 90, avant de devenir directeur du centre (2001-2003), puis à Marseille (2003-2007) et à Nantes (directeur sportif, 2007-209), entre autres. Il s'est aussi occupé de remettre à flot le centre de formation du Dynamo Moscou (2010-2012). Il avait même dirigé le FCN en L1 après l'éviction de Michel Der Zakarian en août 2008. Larièpe devait se rendre au Sénégal dans les jours à venir pour poursuivre sa mission pour Lopez.

Toute l'équipe de www.anciensverts.com apporte ses sincères condoléances à sa famille et à ses amis