[Carnet Noir] Deces d'Armand Fouillen

Armand Fouillen

Armand Fouillen est decede lundi 17 juin ? l'age de 91 ans dans la commune de Telgruc-sur-Mer dans le Finist?re.Forme a Lorient, il a joue lors de la saison 1956-1957 a l'ASSE o? il obtient un titre de champion de France lors de sa seule saison en Vert. Il marque 4 buts en 14 matchs cette saison.Il alterne ensuite entre la Division 1 et la Division 2, en passant par Valenciennes, Toulouse, Rennes, le Red Star et Cherbourg.Il embrassera ensuite une carriere d'entraineur ? Brest entre 1964 et 1976, puis entre 1991 et 1993, ainsi que dans le formation o? il formera des futurs internationaux comme Paul le Guen ou Corentins Martins.

