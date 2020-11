Les trÃ¨s bonnes statistiques de Wesley Fofana avec Leicester

Les débuts de Wesley Fofana avec Leicester sont positifs, très positifs.



Il a joué 5 fois avec sa nouvelle équipe, pour un bilan de 4 victoires et d'une défaite.



La défense a encaissé 3 buts durant cette période, soit une moyenne de 0,6 but encaissé par rencontre et de 2,4 points par match (championnat et coupe d'Europe).



En championnat, Leicester occupe maintenant la 2ème place.