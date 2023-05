[Bilan saison] Les stats annuelles de Rocha Santos, Vagner, Tshibuabua, Suljic, Benalouane et Lacroix

Bilan saison 2022-2023

Voici le bilan de plusieurs joueurs ayant fini leur saison.

Kenny Rocha Santos - Ostende



Il a disputé 19 rencontres de championnat, dont 16 comme titulaire. Remplacé 12 fois.

Averti 7 fois.

Ostende termine 16ème au classement. Relégué en D2 belge.

A joué 2 rencontres de Coupe.

Marvin Tshibuabua - Seraing (Belgique)



Il a disputé 18 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Remplacé 3 fois.

Resté 7 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Averti 4 fois. Expulsé contre Courtrai et zulte

Seraing termine 18ème au classement. Relégué en D2 Belge

A joué 3 rencontres de Coupe. Averti 2 fois

Vagner - Seraing



Il a disputé 23 rencontres de championnat, dont 16 comme titulaire. Remplacé 9 fois.

Resté 2 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Buteur contre Courtrai (2), Ostende et Saint-Trond.

Averti 4 fois et expulé contre Cercle Bruges

Seraing termine 18ème au classement. Relégué en D2 Belge

A joué 2 rencontres de Coupe et a inscrit un doublé contre Charleroi

Il avait disputé 5 rencontres sous les couleurs de Metz en début de saison.

Cazim Suljic - Plaisance



Il a disputé 30 rencontres de championnat, dont 29 comme titulaire. Remplacé 3 fois.

Buteur contre Vincenza et Mantoue

Averti 7 fois. Expulsé une fois

Plaisance termine 20ème au classement du Groupe A. Relégué en série D.

Yohan Benalouane - Novara (Italie)



Il a disputé 25 rencontres de championnat, dont 22 comme titulaire. Remplacé 4 fois.

Resté 6 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Buteur contre Renate et Virtusvecomp Verone. Averti 9 fois. Expulsé 2 fois

Novare termine 10ème au classement du Groupe A

Léo Lacroix - Western Utd (Australie)



Il a disputé 23 rencontres de championnat, dont 21 comme titulaire.

Averti 6 fois et expulsé contre Perth

Western Utd termine 7 de la saison régulière. Pas qualifié pour les play-off