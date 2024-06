[Bilan saison 2023-2024] Les stats de la saison en National 2

National 2, Bilan 2023-2024

Voici le bilan de la saison pour les anciens stephanois evoluant en National 2 cette saison.

Esteban Mouton, AubagneIl a dispute 18 rencontres de championnat, dont 14 comme titulaire. Sorti 3 fois.Reste une fois sur le banc sans entrer en jeuAubagne est champion de National 2. Promu.A joue une rencontre de Coupe Theo Vermot , Frejus Saint-RaphaelIl a dispute 25 rencontres de championnat, toutes dans leur int?gralite.Reste une fois sur le banc sans entrer en jeu.Averti une fois.Frejus termine 7eme au classement du groupe AA joue 1 rencontre de Coupe. Akim Orinel , Frejus Saint-Rapha?lIl a dispute 18 rencontres de championnat, dont 9 comme titulaire. Sorti 6 foisReste 2 fois sur le banc sans entrer en jeuAverti une foisFrejus termine 7eme au classement du groupe AA joue 2 rencontres de Coupe. Maxence Chapuis , AndrezieuxIl a dispute 22 rencontres de championnat, dont 18 comme titulaire. Sorti 7 foisAverti 3 foisAndrezieux termine 9eme au classement du groupe AA joue 3 rencontres de Coupe. Anthony Vacheron , AndrezieuxIl a dispute 21 rencontres de championnat, dont 11 comme titulaire. Sorti 9 foisButeur contre Grasse. Averti 2 foisAndrezieux termine 9eme au classement du groupe AA joue 3 rencontres de Coupe. Anthony Maisonnial , AndrezieuxIl a dispute 26 rencontres de championnat dans leur int?gralite.Averti une foisAndrezieux termine 9eme au classement du groupe AA joue 3 rencontres de Coupe. Cl?ment Cabaton , AndrezieuxIl a dispute 23 rencontres de championnat, dont 22 comme titulaire. Sorti une foisButeur contre Jura Sud et Cannes. Averti 5 fois. Expulse une fois.Andrezieux termine 9eme au classement du groupe A Habib Kon? , AndrezieuxIl a dispute 21 rencontres de championnat, dont 16 comme titulaire. Sorti 15 foisAuteur de 6 buts : Ales, Jura Sud, Thonon, Aubagne, Chamalieres, BourgoinAverti 5 foisAndrezieux termine 9eme au classement du groupe AA joue 3 rencontres de Coupe. Buteur contre Ceyrat (2) Idriss Saadi , AndrezieuxIl a dispute 20 rencontres de championnat, dont 17 comme titulaire. Sorti 4 foisReste une fois sur le banc sans entrer en jeuAuteur de 3 buts : Al?s, Toulon, Aubagne, Le Puy, Hyeres. Averti une foisAndrezieux termine 9eme au classement du groupe AA joue 2 rencontres de Coupe. Buteur contre DomeratBaptiste Gabard, AndrezieuxIl a dispute une rencontre de championnat comme entrant en jeu.Reste une fois sur le banc sans entrer en jeuAndrezieux termine 9eme au classement du groupe A Pierrick Cros , AlesIl a dispute 10 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Sorti 2 fois.Reste une fois sur le banc sans entrer en jeu.Averti 2 foisAles termine 10eme au classement du groupe A. Relegue en N3A joue 3 rencontres de Coupe. Averti une fois. Hugo Roussey , Thonon Evian Grand GeneveIl a dispute 2 rencontres de championnat, toutes comme entrant en jeuThonon termine 11eme au classement. Relegue en N3A joue une rencontre de Coupe. Buteur contre Domerat Cyril Martin-Pichon , Thonon Evian Grand GeneveIl a disput? 15 rencontres de championnat, dont 13 comme titulaire. Sorti 5 foisButeur contre Cannes. Averti 3 fois et expuls? 2 foisThonon termine 11eme au classement. Relegue en N3A joue 3 rencontres de Coupe. Buteur contre Domerat Nathana?l Dieng , Thonon Evian Grand GeneveIl a dispute 10 rencontres de championnat, dont 8 comme titulaire. Sorti 2 foisAverti une foisThonon termine 11eme au classement. Relegue en N3 Joris Mendy , Bourgoin-JallieuIl a dispute 19 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Sorti une foisExpuls? une foisBourgoin-Jallieu termine 13eme au classement. Relegue en N3A joue 3 rencontres de Coupe.Kylian Watel, Toulouse BIl a dispute 20 rencontres de championnat, dont 15 comme titulaire. Sorti 4 foisButeur contre Frejus. Averti 4 foisToulouse B est 14?me au classement. Germain Sanou , Paris 13 AtleticoIl a dispute 23 rencontres de championnat, toutes dans leur int?gralit?.Averti 2 fois.Paris 13 termine 1er au classement du groupe B. Promu. Lucas Llort , Angoul?meIl a dispute 21 rencontres de championnat, dont 13 comme titulaire. Sorti 4 fois.Buteur contre La Roche, Saumur et Avoine. Averti 2 fois.Angouleme termine 6me au classement du groupe B.A jou? 3 rencontres de Coupe. Averti une fois

Jordan Morel, Bourg-Peronnas

Il a dispute 26 rencontres de championnat, dont 21 comme titulaire. Sorti 7 fois.

Buteur contre Haguenau et Feignies. Averti 2 fois.

Bourg-Peronnas termine 1er au classement du groupe D. Promu

A jou? 4 rencontres de Coupe. Averti une fois



Quentin Vogt, Fleury

Il a dispute 15 rencontres de championnat, dont 13 comme titulaire. Sorti une fois.

Buteur contre Wasquehal. Averti 5 fois.

Fleury termine 2eme au classement du groupe D

A jou? 2 rencontre de Coupe.

Alexandre Valbon, Biesheim

Il a dispute 23 rencontres de championnat, dont 22 comme titulaire. Sorti 10 fois

Buteur contre Colmar et Macon. Averti 2 fois

Biesheim termine 6eme au classement du groupe D.

A jou? 2 rencontre de Coupe.



Josu? Albert, Wasquehal

Il a dispute 15 rencontres de championnat, dont 14 comme titulaire. Sorti 6 fois

Reste une fois sur le banc sans entrer en jeu.

Averti et expulse une fois.

Wasquehal termine 7eme au classement du groupe D



Jerrold Nyemeck, M?con

Il a dispute 23 rencontres de championnat, dont 21 comme titulaire. Sorti 2 fois.

Reste 2 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Averti 3 fois

Macon termine 12eme au classement du groupe D. Relegue.

A jou? 3 rencontres de Coupe. Buteur contre Rochefort/Nenon