[Bilan] Les chiffres de la saison en Autriche, Suisse et Italie

Autriche, Suisse, Italie

Voici le bilan de la saison de nos Anciens Joueurs qui ont évolué en Autriche, Suisse et Italie



Lucas Gourna-Douath- RB Salzbourg



Il a disputé 21 rencontres de championnat, dont 17 comme titulaire. Remplacé 9 fois.

Averti 6 fois.

Salzbourg termine champion d'Autriche. 

A joué 3 rencontres de Coupe. Averti une fois.

A joué 6 rencontres de Ligue des Champions. Averti 2 fois.

A joué 2 rencontres de Ligue Europa

En fin de contrat en juin 2027

Enzo Crivelli - Servette Genève



Il a disputé 19 rencontres de championnat, dont 3 comme titulaire. Remplacé 4 fois.

Buteur contre Sion (2), Lucerne et Zurich. Averti 3 fois et expulsé contre Lucerne

Servette termine 2ème au classement.  r> A joué 3 rencontres de Coupe. Buteur contre La-Chaux-de-Fonds, Rotkreuz et Lugano

Avait commenc√© la saison avec Basaksehir. Une rencontre de championnat o√Ļ il est averti, 3 en UEC avec √©galement un avertissement.

Fin de contrat en juin 2025

David Douline - Servette



Il a disputé 18 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Remplacé 8 fois.

Resté une fois sur le banc sans entrer en jeu.

Buteur contre Zurich. Averti 7 fois.

Servette termine 2ème au classement. 

A joué une rencontre de Coupe.

A jou√© une rencontre d'UEFA Conference League o√Ļ il est averti

Fin de contrat en juin 2025

Ole Selnaes - FC Zurich



Il a disputé 16 rencontres de championnat, dont 10 comme titulaire. Remplacé 4 fois.

Resté 9 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Averti 5 fois.

Zurich termine 8ème au classement. 

A joué une rencontre de Coupe.

A joué 10 rencontres de Ligue Europa. Averti 2 fois.

En fin de contrat le 30 juin 2023

Charles Abi - Stade Lausanne Ouchy



Il a disput√© une rencontre de championnat o√Ļ il est entr√© en jeu

Stade Lausanne Ouchy termine 3ème au classement.  Promu en Super League à l'issue des barrages

Oan Djorkaeff - Rapperswil



Il a disputé 17 rencontres de championnat, dont 12 comme titulaire. Remplacé 6 fois.

Auteur de 8 buts : Saint-Gall B (2), Lucerne B (2), Bulle, Zurich B, Br√ľhl et Bavois

Averti 3 fois.

Rapperswil termine 5√®me au classement de Promotion League. Echoue au barrage d'accession contre Neuch√Ętel Xamax.

En fin de contrat le 30 juin 2023

Hernani - Reggina



Il a disputé 31 rencontres de championnat, dont 28 comme titulaire. Remplacé 12 fois.

Resté 2 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Auteur de 7 buts : Genoa, Venise, Benevento, C√īme, Cittadella, P√©rouse et Frosinone

Averti 6 fois.

Reggina termine 7ème au classement. 

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec Parme

Yohan Benalouane - Novara (Italie)



Il a disputé 25 rencontres de championnat, dont 22 comme titulaire. Remplacé 4 fois.

Resté 6 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Buteur contre Renate et USD Virtusvecomp. Averti 9 fois. Expulsé 2 fois

Novare termine 10ème au classement du Groupe A

En fin de contrat le 30 juin 2023

Cazim Suljic - Plaisance



Il a disputé 30 rencontres de championnat, dont 29 comme titulaire. Remplacé 3 fois.

Buteur contre Mantoue et Vicenze. Averti 7 fois. Expulsé une fois

Plaisance termine 20ème au classement du Groupe A. Relégué.

En fin de contrat en juin 2024

Eldin Lolic - Cagliari



Resté 14 fois sur le banc sans entrer en jeu en Série B

A joué 22 rencontres avec les U19 de Cagliari. Averti 2 fois