[Bilan] Les stats de la saison en Ligue 1

Bilan Ligue 1

Voici le bilan de la saison concernant nos anciens joueurs en Ligue 1.

Chez les joueurs

Lo√Įs Diony - Angers



Il a disputé 36 rencontres de championnat, dont 20 comme titulaire. Remplacé 19 fois

Auteur de 5 buts : N√ģmes (2), Dijon, Lens, Marseille . Averti 2 fois

Angers termine 13ème au classement.

A joué 2 rencontres de Coupe



Paul Baysse - Bordeaux



Il a disputé 31 rencontres de championnat, dont 29 comme titulaire.

Resté 3 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Buteur contre Strasbourg et Nice. Averti 4 fois et expulsé contre Lens

Bordeaux termine 12ème au classement.



Franck Honorat - Brest



Il a disputé 36 rencontres de championnat, dont 28 comme titulaire. Remplacé 19 fois

Auteur de 8 buts : Rennes (2), Reims, Saint-Etienne, Lorient, Dijon, Metz, Nice

Averti 3 fois

Brest termine 17ème au classement.

A joué une rencontre de Coupe



Rona√ęl Pierre-Gabriel- Brest



Il a disputé 29 rencontres de championnat, dont 28 comme titulaire. Remplacé 12 fois.

Resté 3 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Buteur contre Lille et averti 4 fois.

Brest est 11ème au classement.

A joué 2 rencontres de Coupe

Jonathan Bamba - Lille



Il a disputé 38 rencontres de championnat, dont 34 comme titulaire. Remplacé 13 fois

Auteur de 6 buts : Reims (2), Bordeaux, Lyon, Lens et Rennes. Averti 2 fois.

Lille est champion de France.

A joué 2 rencontres de Coupe de France.

A joué 8 rencontres d'Europa League. Buteur contre Milan AC. Averti une fois

Fabien Lemoine - Lorient



Il a disputé 30 rencontres de championnat, dont 24 comme titulaire. Remplacé 9 fois

Resté 6 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Buteur contre Angers. Averti 8 fois.

Lorient termine 16ème au classement.

A joué 2 rencontres de Coupe

Dimitri Payet - Marseille





Il a disputé 33 rencontres de championnat, dont 28 comme titulaire. Remplacé 14 fois

Auteur de 7 buts : Reims (2), Nantes (2), Lorient, Lyon, Montpellier

Averti 4 fois. Expulsé contre Lyon et le PSG

Marseille termine 5ème au classement.

A joué 2 rencontres de Coupe. Buteur contre le PSG

A joué 6 rencontres de Ligue des Champions. Buteur contre Olympiakos (2). Averti une fois.

Habib Ma√Įga - Metz



Il a disputé 31 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Remplacé 5 fois

Buteur contre Montpellier. Averti 9 fois.

Metz termine 10ème au classement.

A joué 3 rencontres de Coupe.

Vincent Pajot - Metz



Il a disputé 26 rencontres de championnat, dont 10 comme titulaire. Remplacé à chaque fois

Auteur de 4 buts : Dijon, Lens, Bordeaux et Brest. Averti 3 fois

Metz termine 10ème au classement.

A joué 3 rencontres de Coupe. Buteur contre Valenciennes et Amiens

Vagner - Metz



Il a disput√© 8 rencontres de championnat, dont une fois comme titulaire o√Ļ il est remplac√©.

Resté une fois sur le banc sans entrer en jeu.

Averti une fois

Metz termine 10ème au classement.

Ruben Aguilar - Monaco



Il a disputé 33 rencontres de championnat, dont 27 comme titulaire. Remplacé 12 fois

Resté 2 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Buteur contre Strasbourg. Averti 6 fois

Monaco termine 3ème au classement.

A joué 5 rencontres de Coupe. Buteur contre Nice

A connu sa premiere sélection en Equipe de France

Youssef Ait-Benasser - Monaco



Aucune rencontre à son actif.

Monaco termine 3ème au classement.

Nolan Roux- N√ģmes



Il a disputé 19 rencontres de championnat, dont 6 comme titulaire. Remplacé 7 fois

Resté 9 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Averti 2 fois

N√ģmes termine 20√®me au classement.Rel√©gu√© en L2.

A joué une rencontre de Coupe

Idriss Saadi - Strasbourg



Il a disputé 7 rencontres de championnat, toutes comme remplaçant au départ.

Resté 5 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Strasbourg termine 15ème au classement.

A joué une rencontre de Coupe.

Jean-Eudes Aholou - Strasbourg



Il a disputé 27 rencontres de championnat, dont 26 comme titulaire. Remplacé 12 fois

Buteur contre Lyon et Brest. Averti 9 fois.

Strasbourg termine 15ème au classement.

A joué une rencontre de Coupe

Avait commencé la saison la saison à Monaco avec 2 rencontres à son actif

Le Classement