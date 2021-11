[Bilan] Les chiffres de la saison pour Matuidi et Beric

Voici le bilan de la saison pour nos anciens joueurs ayant joué en MLS cette annéee

Blaise Matuidi - Inter Miami



Il a disputé 32 rencontres de championnat, dont 27 comme titulaire. Remplacé 13 fois

Resté une fois sur le banc sans entrer en jeu.

Auteur d'un but contre New England. Averti 6 fois

Inter Miami termine 11ème de la saison régulière. Pas qualifié pour les play-off

Robert Beric - Chicago Fire (MLS)



Il a disputé 33 rencontres de championnat, dont 26 comme titulaire. Remplacé 17 fois

Resté une fois sur le banc sans entrer en jeu.

Auteur de 8 buts (Cincinnati (2), Real Salt Lake, Toronto, New York City, New York RB, Orlando, New England. Averti une fois

Chicago Fire termine 12ème de la saison régulière. Pas qualifié pour les play-off