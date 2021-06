[Bilan] Les stats de la saison en Italie

Voici le bilan à la trêve de nos anciens joueurs et joueuses qui évoluent en Italie



Jordan Veretout - AS Roma



Il a disputé 29 rencontres de championnat, dont 25 comme titulaire. Remplacé 14 fois

Auteur de 10 buts : Milan (2),Juventus (2), Udinese (2), Cagliari, Torino, Bologne, Benevent. Averti 4 fois

Rome termine 7ème au classement.

A joué une rencontre de Coupe.

A joué 8 rencontres d'Europa League. Buteur contre Cluj. Averti 2 fois.

Bryan Dabo - Benevent



Il a disputé 25 rencontres de championnat, dont 12 comme titulaire. Remplacé 9 fois

Resté 9 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Averti 5 fois

Benevent termine 18ème au classement.Relégué en Série B

Valentin Eysseric - Fiorentina



Il a disputé 16 rencontres de championnat, dont 6 comme titulaire. Remplacé 4 fois.

Resté 14 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Buteur contre Benevent et Spezia. Averti 2 fois.

Fiorentina termine 13ème au classement.

A joué 2 rencontres de Coupe. Averti une fois

Kevin Malcuit - Fiorentina



Il a disputé 5 rencontres de championnat, dont 2 comme titulaire. Remplacé une fois

Resté 10 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Fiorentina termine 13ème au classement.

En première partie de saison, il avait joué 2 rencontres avec Naples

Faouzi Ghoulam - Naples



Il a disputé 11 rencontres de championnat, dont 3 comme titulaire. Remplacé 2 fois

Resté 11 fois sur le banc sans entrer en jeu. Averti une fois

Naples termine 5ème au classement.

A joué une rencontre de Coupe.

A joué 5 rencontres d'Europa League.

Hernani - Parme



Il a disputé 33 rencontres de championnat, dont 27 comme titulaire. Remplacé 17 fois

Auteur de 7 buts : Crotone, Rome, Inter, Spezia, Milan, Udinese et Bologne

Averti 11 fois.

Parme termine 20ème au classement. Relégué en Série B

A joué 2 rencontres de Coupe.

Série A Féminine



- CrotoneIl a disputé 21 rencontres de championnat, dont 7 comme titulaire. Remplacé à chaque foisResté 10 fois sur le banc sans entrer en jeu.Buteur contre le Genoa. Averti 2 foisCrotone termine 19ème au classement. Relégué en Série B

Julie Debever - Inter Milan



Elle a disputé 10 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Remplacée 2 fois

Restée 12 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Buteuse contre Empoli.

Inter Milan termine 8ème au classement.

A joué une rencontre de Coupe.

Série C

Cazim Suljic - Alessandria Calcio



Il a disputé 10 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Remplacé une fois

Averti 4 fois et expulsé contre Novare

Plaisance termine 12ème au classement

En première partie de saison, il avait joué 16 rencontres avec Alessandria, avec un but contre Pizzighettone et averti une fois. 2 matchs en Coupe avec un carton également