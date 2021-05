[Bilan] Le bilan de la saison en Allemagne, Belgique et Pays-Bas

Voici le bilan de la saison en Allemagne, Belgique et Pays-Bas

Allemagne

Josuha Guilavogui - Wolfsburg



Il a disputé 20 rencontres de championnat, dont 7 comme titulaire. Remplacé une fois

Resté 5 fois sur le banc sans entrer en jeu. Averti 3 fois

Wolfsburg termine 4ème au classement. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions

A jou√© 3 rencontres de Coupe. Buteur contre Union F√ľrstenwalde

A joué 3 rencontres d'Europa League. Buteur contre Desna

Anthony Losilla - Bochum



Il a disputé 32 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Remplacé 3 fois

Auteur de 4 buts : Sanhausen, Greuther F√ľrth, Osnabr√ľck et Karlsruher . Averti 10 fois

Bochum est champion de D2. Promu en Bundesliga.

A joué 3 rencontres de Coupe.

Belgique

Makhtar Gueye - Ostende



Il a disputé 33 rencontres de championnat, dont 27 comme titulaire. Remplacé 19 fois

Resté une fois sur le banc sans entrer en jeu.

Auteur de 11 buts : Genk (3), Saint-Trond (2), Malines, Mouscron, La Gantoise, Club Bruges, Louvain et Anderlecht

Averti 7 fois et expulsé contre Waasland-Beveren

Ostende termine 10ème au classement de la saison régulière et 3ème de la poule qualificative à l'Europa Ligue

A joué 2 rencontres de Coupe de Belgique. Auteur de 2 buts contre Waasland-Beveren et averti une fois.



Il a disputé 26 rencontres de championnat, dont 24 comme titulaire. Remplacé 7 fois

Buteur contre Club Brugge (2). Averti 4 fois

Deinze termine 5ème au classement.

A joué une rencontre de Coupe.

Yahya Nadrani - Seraing, D2





Il a disputé 19 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Remplacé 3 fois

Resté une fois sur le banc sans entrer en jeu.

Averti 8 fois

Seraing termine 2ème au classement de la saison régulière. Vainqueur du barrage de promotion et donc promu en Pro League

A joué 3 rencontres de Coupe. Averti une fois.

Pays-Bas

Oussama Tannane - Vitesse Arnheim



Il a disputé 29 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Remplacé 12 fois

Auteur de 7 buts : Emmen (3), Twente (2) Heracles et Sparta Rotterdam

Averti 8 fois. Expulsé une fois

Vitesse termine 4ème au classement. Qualifié pour la Conférence League.

A joué 5 rencontres de Coupe (finaliste). Buteur contre VVV. Averti 2 fois.