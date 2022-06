[National 3] Le bilan de la saison 2021-2022

National 3

Voici le bilan de la saison concernant les anciens joueurs en National 3 David Gigliotti , IstresIl a disputé 5 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Buteur contre Gazélec Ajaccio BJouait à Endoume en début de saison : 8 rencontres , 3 buts (Rousset(2) et Ajaccio B) et 2 avertissements Thibault Balp , AgdeIl a disputé 16 rencontres de championnat. Averti 2 fois et expulsé contre Narbonne.A joué 2 rencontres de Coupe. Averti une fois Victor Dutreive , LimonestIl a disputé 8 rencontres de championnat. Averti une fois.A joué une rencontre de Coupe Jonathan Perot , MontluçonIl a disputé 16 rencontres de championnat. Benjamin Aulagnier , VelayIl a disputé 20 rencontres de championnat. Buteur contre ASSE B, Moulins, Lyon Duchère B et Limonest Adrien Valente , Hauts LyonnaisAucune rencontre Elian Tack , Bourgoin-JallieuIl a disputé 20 rencontres de championnat. Buteur contre Lyon Duchère B(2), Ain Sud, Velay et Hauts Lyonnais. Averti 2 fois.A joué 2 rencontres de Coupe. Averti une fois Jessim Mahaya , Hauts LyonnaisIl a disputé 17 rencontres de championnat. Buteur contre Chambéry (2), Velay, Lyon Duchère B, AurillacJouait à Bourgoin-Jallieu en début de saison : 7 rencontres, un avertissement et buteur contre ChamberyA joué 2 rencontres de Coupe avec Hauts Lyonnais Slimane Boumali , Bourgoin-JallieuIl a disputé 18 rencontres de championnat. Averti 4 fois.A joué 2 rencontres de Coupe. Cyril Martin-Pichon , Bourgoin-JallieuIl a disputé 23 rencontres de championnat. Averti 10 fois.Auteur de 7 buts : ASSE B (3), Vaulx (2), Velay, Hauts LyonnaisA joué une rencontre de Coupe. Averti une fois Ryan Bouallak , Troyes BIl a disputé 11 rencontres de championnat. Averti une fois Ousmane Sarr , VierzonAucune rencontre Driss Zidane , Athletico MarseilleIl a disputé 18 rencontres de championnat. Averti 4 fois et expulsé contre Nice B.Auteur de 9 buts : Mandelieu (3), Le Cannet Rocheville (2), Furiani Agliani, Rousset, Gallia Lucciana, Nice B Lynel Kitambala , ChantillyIl a disputé une rencontre de championnat Setigui Karamoko , Paris FC BIl a disputé 16 rencontres de championnat. Averti 5 fois Thomas Vogel , Ain SudIl a disputé 18 rencontres de championnat. Averti 5 foisA joué une rencontre de Coupe.Gabay Allaigre, VelayIl a disputé 21 rencontres de championnat. Averti 2 fois.Matthéo Marsac, Gueugnon : Aucune rencontreHugo di Piazza, MontceauIl a disputé 25 rencontres de championnat. Averti 2 foisAuteur de 6 buts : Grandvillars, Sochaux B (2) , Pontarlier, Paron, Morteau MontlebonA joué 2 rencontres de Coupe. Averti une foisMathieu Goncalves, Hauts LyonnaisIl a disputé 21 rencontres de championnat. Averti 4 foisA joué 3 rencontres de Coupe. Averti une foisCacharel Kashale, ChatelleraultIl a disputé 20 rencontres de championnat. Averti 5 foisJordi Nsaka, Lyon Duchère BAucune rencontreMarwamme Hammouche, Lyon Duchère BIl a disputé 15 rencontres de championnat. Averti 3 fois et expulsé contre Bourgoin-Jallieu.Colin Nestor, Bourgoin-JallieuIl a disputé 1 rencontres de championnat et une rencontre de Coupe