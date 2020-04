[Bilan] Les stats de la saison aux Pays-Bas

Voici les résultats de nos Anciens Joueurs qui évoluent en Belgique et Pays-Bas cette saison après la journée de ce week-end.

Pays-Bas

Oussama Tannane - Vitesse Arnheim



Il a disputé 17 rencontres de championnat, dont 16 comme titulaire. Remplacé 6 fois

Resté sur une fois sur le banc sans entrer en jeu.

Auteur de 5 buts : Zwolle (2), Herrenveen, Fortuns Sittard, RKC Waalwijk

Averti 5 fois

Vitesse Arnhem termine le championnat à la 7ème place.

A joué 3 rencontres de Coupe. Auteur d'un but contre Heraclès

Jean-Christophe Bahebeck - FC Utrecht



Il a disputé 15 rencontres de championnat, dont 6 comme titulaire. Remplacé à chaque fois.

Resté 2 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Auteur de 3 buts : Willen II, Sparta Rotterdam, FC Emmen

FC Utrecht termine le championnat à la 6ème place.

A joué 4 rencontres de Coupe. Averti une fois et buteur contre Go Ahead Eagles et le FC Eindhoven