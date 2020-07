[Bilan] Les stats annuelles de 12 joueurs dont Jorginho, Aouacheria et Bautheac

Bilan saison

Voici le bilan de cette saison 2019-220 si particuli√®re pour quelques joueurs qui viennent de terminer leur championnat ces derniers jours ou un peu plus t√īt dans l'ann√©e.

Jorginho - Ludogorets



Il a disputé 22 rencontres de championnat, dont 17 comme titulaire. Remplacé 12 fois

Resté une fois sur le banc sans entrer en jeu.

Auteur de 7 buts : Beroe (2), Botev Plovdiv (2), Arda, Dunav 2010, Lokomotiv Plovdiv. Il s'agit de son meilleur total sur une saison.

Ludogorets est champion de Bulgarie.

A joué une rencontre de Coupe.

A joué 2 rencontres de Ligue des Champions.

A joué 5 rencontres d'Europa League.

Alexandros Katranis - Atromitos



Il a disputé 21 rencontres de championnat, dont 21 comme titulaire. Remplacé une fois

Resté 5 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Averti 7 fois

Atromitos a terminé la phase de relégation à la 2ème place après avoir fini la phase principale à la 7ème place.

A joué 2 rencontres de Coupe. Averti une fois.

A joué 4 rencontres d'Europa League. Averti 2 fois et buteur contre DAC Dunajska Streda

Bilel Aouacheria - Moreirense



Il a disputé 29 rencontres de championnat, dont 21 comme titulaire. Remplacé 9 fois

Resté une fois sur le banc sans entrer en jeu.

Auteur d'un but contre Gil Vicente. Averti 4 fois

Son contrat s'est terminé début juillet, Moreirense était 8ème au classement à journées de la fin.

A joué 2 rencontres de Coupe.

Na√Įs Djouhara - Real Sociedad B (Segunda B, G2)



Il a disputé 21 rencontres de championnat, dont 17 comme titulaire. Remplacé 16 fois

Resté 4 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Auteur de 3 buts : Salamanca (2), Amorwbieta. Averti 1 fois

Real Sociedad B était 5ème au classement avant l'interruption du championnat en raison de la crise du Covid-19

Il a disputé aussi joué en équipe première à la reprise du championnat : 2 rencontres avec 29 minutes en tout.



Yannis Salibur - Majorque (D1)



Il a disputé 4 rencontres de championnat, entré en jeu à chaque fois

Resté 7 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Majorque termine à la 19ème place. Relégué en Ligue 2.

Ibrahim Sissoko - BB Erzurumspor



Première partie de saison disputée avec Eskisehirspor : 16 rencontres avec un but contre Adana Demirspor et 2 avertissements.

Deuxième partie de saison avec Erzurumspor :

Il a disputé 16 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Remplacé 12 fois

Auteur de 2 buts : Umraniyespor et BB Ankaraspor. Averti une fois.

Erzurumspor termine la championnat à la 2ème place. Promu en D1 turque.

A joué 2 rencontres de Coupe. Buteur contre Besiktas.

Eric Bauthéac - Omonia Nicosie



Il a disputé 18 rencontres de championnat, dont 17 comme titulaire. Remplacé 6 fois

Resté une fois sur le banc sans entrer en jeu.

Auteur de 4 buts : Doxa (2), AEL, Nea Salamis. Averti 3 fois

Omonia Nicosie a terminé la phase principale à la première place. Le championnat chypriote s'était arrêtée début mars suite à la crise du Covid-19

A joué 2 rencontres de Coupe.

Micka√ęl Panos - FC Pafos



Il a disputé 20 rencontres de championnat, dont 18 comme titulaire. Remplacé 7 fois

Resté une fois sur le banc sans entrer en jeu.

Averti 6 fois

Pafos a terminé la phase principale à la 7ème place. Le championnat chypriote s'était arrêtée début mars suite à la crise du Covid-19

A joué 2 rencontres de Coupe.

Bakary Sako - FC Pafos



Il a disputé 6 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Remplacé 2 fois

Auteur d'un but contre Enosis

Pafos a terminé la phase principale à la 7ème place. Le championnat chypriote s'était arrêtée début mars suite à la crise du Covid-19

Elias Achouri - Vitoria Guimaraes II (II Divisao, Gr. A)



Il a disputé 9 rencontres de championnat, dont 3 comme titulaire.

Auteur de 2 buts contre Fafe et Maritimo B. Averti 2 fois

Guimareas B a terminé la phase principale à la 3ème place. Le championnat chypriote s'était arrêtée début mars suite à la crise du Covid-19

Mickael Gaffoor - FC Andorre (Segunda B, G3)



Il a disputé 23 rencontres de championnat, dont 22 comme titulaire. Remplacé 4 fois

Resté 2 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Averti à 6 reprises et expulsé une fois

FC Andorra était 9ème au classement avant l'interruption du championnat en raison de la crise du Covid-19

A joué une rencontre de Coupe.

Selim Kayaci - Sancaktepe FK



Il a disputé 20 rencontres de championnat, dont 13 comme titulaire. Remplacé 4 fois

Resté 4 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Auteur d'un but contre Afjet Afyonspor. Averti à 6 reprises.

Sancaktepe FK était 4ème au classement avant l'interruption du championnat en raison de la crise du Covid-19

A joué 2 rencontres de Coupe.