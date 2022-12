[Bilan] Le bilan de la demi-saison pour nos anciens joueurs en National 3

National 3

Voici le bilan √† mi-saison concernant les anciens joueurs du National 3Tyrone Tormin, Niort B :Il a disput√© 7 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Remplac√© 4 fois.Auteur de 2 buts : Gu√©ret et NeuvilleNiort B est 9√®me au classement. Zaven Bulut , Euga Ardziv :Il a disput√© 3 rencontres de championnat, avec une seule titularisation o√Ļ il est remplac√©.Ardziv est 12√®me au classement. David Gigliotti , Istres :Il a disput√© 5 rencontres de championnat, avec une seule titularisation o√Ļ il est remplac√©.Averti une fois.Istres est 9√®me au classement.Alan Mermillod, Beaucouz√© :Il a disput√© 11 rencontres de championnat, toutes dans leur int√©gralit√©.Averti une foisBeaucouz√© est 10√®me au classement.Pierrick Cros, Laval B :Il a disput√© 4 rencontres de championnat, toutes dans leur int√©gralit√©.Laval B est 7√®me au classement. Kleyveens Herelle , Ivry :Il a disput√© 7 rencontres de championnat, dont 5 comme titulaire. Remplac√© √† chaque foisButeur contre Le M√©e. Averti une foisIvry est 4√®me au classement. Setigui Karamoko , Paris FC B :Il a disput√© 5 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Remplac√© une fois.Averti 2 fois.Paris FC B est 5√®me au classement. Jerrold Nyemeck , M√Ęcon :Il a disput√© 11 rencontres de championnat, toutes dans leur int√©gralit√©.Averti 2 foisA jou√© 2 rencontres de Coupe de FranceM√Ęcon est 3√®me au classement.Adrien Derkum, M√Ęcon :Il a disput√© une rencontre o√Ļ il est entr√© en jeu.A jou√© une rencontre de CoupeM√Ęcon est 3√®me au classement.Cacharel Kashale, Vitr√© :Il a disput√© 5 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Remplac√© 2 foisAverti une foisVitr√© est 7√®me au classement. Thibault Balp , Agde :Il a disput√© 8 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Remplac√© une foisAverti 3 foisAgde est 9√®me au classement.A jou√© une rencontre de Coupe de France Thomas Vogel , Limonest :Il a disput√© 10 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Remplac√© une foisAverti une foisLimonest est 10√®me au classement.A jou√© 2 rencontres de Coupe de FranceNail Vernet, Limonest :Il a disput√© 6 rencontres de championnat, dont 2 comme titulaire.Rest√© 3 fois sur le banc sans entrer en jeu.Averti une foisLimonest est 10√®me au classement.A jou√© 2 rencontres de Coupe de France Sidy Sagna , Domerat :Il a disput√© 10 rencontres de championnat, dont 8 comme titulaire. Remplac√© une foisAverti 2 foisDomerat est 12√®me au classement.Axel Kacou, Lyon-Duch√®re B :Il a disput√© 3 rencontres de championnat, toutes dans leur int√©gralit√©.Averti 3 foisLyon-duch√©re B est 11√®me au classement.Hugo di Piazza, Hauts Lyonnais :Il a disput√© 9 rencontres de championnat, dont 7 comme titulaire. Remplac√© 2 foisButeur contre Lyon-duch√®re BHauts Lyonnais est 8√®me au classement.A jou√© une rencontre de Coupe de FranceMathieu Goncalves, Hauts Lyonnais :Il a disput√© 11 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Remplac√© une foisAverti 2 foisHauts Lyonnais est 8√®me au classement.Adrien Valente, Hauts Lyonnais :Il a disput√© 9 rencontres de championnat, dont 8 comme titulaire. Remplac√© 3 foisButeur contre Limonest. Averti 2 foisHauts Lyonnais est 8√®me au classement.Kelian Mersel, Vaulx-en-Velin :Il a disput√© 11 rencontres de championnat, dont 9 comme titulaire. Remplac√© une foisAverti 6 foisVaulx-en-Velin est 5√®me au classement.A jou√© une rencontre de Coupe de FranceJonathan Perot, Montlu√ßon :Il a disput√© 9 rencontres de championnat, dont 8 comme titulaire. Remplac√© une foisAverti une foisMontlu√ßon est 14√®me au classement.Th√©o Braillon, Chambery :Il a disput√© 7 rencontres de championnat, dont 6 comme titulaire. Remplac√© 2 foisButeur contre Lyon-Duch√®re B. Averti une foisChambery est 7√®me au classement.A jou√© une rencontre de Coupe de France. Averti une fois.Th√©o Blachon, Chambery :Il a disput√© 8 rencontres de championnat, dont 7 dans leur int√©gralit√©.Averti une fois et expuls√© contre Saint-Etienne BChambery est 7√®me au classement.A jou√© une rencontre de Coupe de France Benjamin Aulagnier , Feurs:Il a disput√© 8 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Remplac√© une foisAuteur de 5 buts : Domerat, Montlu√ßon, clermont B, Ain Sud et VaulxFeurs est 9√®me au classement.A jou√© une rencontre de Coupe de France o√Ļ il marque contre Onet-le-ChateauAbdoulaye Coulibaly, Feurs :Il a disput√© 4 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Remplac√© une foisAverti une foisFeurs est 9√®me au classement.Yoann Greco, Feurs :Il a disput√© 5 rencontres de championnat, dont 4 dans leur int√©gralit√©Buteur contre Dom√©ratFeurs est 9√®me au classement.Samy Messili, Feurs :Il a disput√© 5 rencontres de championnat, dont 4 comme titulaire. Remplac√© 2 foisFeurs est 9√®me au classement.Jordan Hala√Įmai, Feurs :Il a disput√© 4 rencontres de championnat, toute dans leur int√©gralit√©Feurs est 9√®me au classement.A jou√© une rencontre de Coupe de Frane o√Ļ il est expuls√©.Thibault Blanchard, Feurs :Il a disput√© 3 rencontres de championnat, toutes dans leur int√©gralit√©Averti une foisFeurs est 9√®me au classement.A jou√© une rencontre de Coupe de Frane o√Ļ il est averti.