[Bilan 2024] Les stats de la saison en MLS pour Bouanga, Palencia, Katranis et Chambost

Bilan MLS

Voici le bilan de nos Anciens joueurs qui ont joué en MLS cette saison.

Denis Bouanga - Los Angeles



Il a disputé 36 rencontres de championnat, dont 34 comme titulaire. Remplacé 7 fois.

Auteur de 21 buts : Saint-Louis (3), LA Galaxy (3), San José (2), Seattle (2), Orlando (2), New York RB (2), Minnesota, Nashville, Whitecaps, Cincinnati, Portland, Dallas

Averti 4 fois.

Los Angeles termine 1er de la saison régulière de la Conférence Ouest. Eliminé en demi-finales de Conférence.

A joué 6 rencontres de Coupe. Buteur et averti contre Seattle.

A joué 7 rencontres de Leagues Cup. Buteur contre San José (2), Colorado, Seattle, Austin et Tijuana.

A disputé 4 rencontres avec son équipe nationale. Buteur contre le Kenya, le Burundi et la Gambie

En fin de contrat en décembre 2027



Sergi Palencia - Los Angeles



Il a disputé 34 rencontres de championnat, dont 30 comme titulaire. Remplacé 8 fois.

Il est resté une fois sur le banc sans entrer en jeu.

Averti 8 fois. Expulsé contre Colombus.

Los Angeles termine 1er de la saison régulière de la Conférence Ouest. Eliminé en demi-finales de Conférence.

A joué 5 rencontres de Coupe. Averti 2 fois

A joué 7 rencontres de Leagues Cup.

En fin de contrat en décembre 2025



Alexandros Katranis - Real Salt Lake



Il a disputé 31 rencontres de championnat, dont 25 comme titulaire. Remplacé 13 fois.

Il est resté une fois sur le banc sans entrer en jeu.

Buteur contre Atlanta, Philadelphie et WhiteCaps. Averti 9 fois.

Salt Lake termine 3ème de la saison régulière de la conférence Ouest. Eliminé au premier tour des play-Off

A joué une rencontre de Coupe contre New Mexico où il est averti

A joué 2 rencontres de Leagues Cup.

En fin de contrat en décembre 2025



Dylan Chambost - Colombus Crew



Il a disputé 12 rencontres de championnat, dont 7 comme titulaire. Remplacé 4 fois.

Il est resté une fois sur le banc sans entrer en jeu.

Colombus Crew termine 2ème de la saison régulière de la Conférence Est. Eliminé au premier tour des play-Off

A joué 3 rencontres de Leagues Cup. Buteur contre Sporting KC

En fin de contrat en décembre 2026