[Bilan] Les stats Ã  mi-saison en Ligue 1

Bilan

Voici le bilan à mi-saison concernant nos anciens joueurs en Ligue 1.

Chez les joueurs

Loïs Diony - Angers



Il a disputé 15 rencontres de championnat, dont 4 comme titulaire. Remplacé à chaque fois

Angers est 9ème au classement.



Paul Baysse - Bordeaux



Il a disputé 14 rencontres de championnat, dont 13 comme titulaire.

Resté 2 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Averti 2 fois et expulsé contre Lens

Bordeaux est 13ème au classement.



Franck Honorat - Brest



Il a disputé 16 rencontres de championnat, dont 10 comme titulaire. Remplacé à chaque fois

Auteur de 4 buts : Reims, Saint-Etienne, Rennes et Lorient

Averti une fois

Brest est 11ème au classement.



Ronaël Pierre-Gabriel- Brest



Il a disputé 12 rencontres de championnat, toutes comme comme titulaire. Remplacé 4 fois

Buteur contre Lille et averti 4 fois.

Brest est 11ème au classement.



Jonathan Bamba - Lille



Il a disputé 17 rencontres de championnat, dont 16 comme titulaire. Remplacé 4 fois

Auteur de 5 buts : Bordeaux, Lyon, Lens, Reims et Rennes

Lille est 3ème au classement.

A joué 6 rencontres d'Europa League. Buteur contre Milan AC. Averti une fois

Fabien Lemoine - Lorient



Il a disputé 14 rencontres de championnat, dont 10 comme titulaire. Remplacé 9 fois

Resté 3 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Averti 3 fois.

Lorient est 18ème au classement.



Dimitri Payet - Marseille





Il a disputé 11 rencontres de championnat, dont 10 comme titulaire. Remplacé 5 fois

Auteur de 2 buts contre Nantes et Lyon

Averti 2 fois. Expulsé contre Lyon

Marseille est 5ème au classement.

A joué 6 rencontres de Ligue des Champions. Buteur contre Olympiakos (2). Averti une fois.



Habib Maïga - Metz



Il a disputé 14 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Remplacé 3 fois

Buteur contre Montpellier. Averti 6 fois.

Metz est 10ème au classement.

Vincent Pajot - Metz



Il a disputé 8 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Remplacé 4 fois

Averti 3 fois

Metz est 10ème au classement.

Vagner - Metz



Il a disputé 8 rencontres de championnat, dont une fois comme titulaire où il est remplacé.

Resté une fois sur le banc sans entrer en jeu.

Averti une fois

Metz est 10ème au classement.

Ruben Aguilar - Monaco



Il a disputé 16 rencontres de championnat, dont 16 comme titulaire. Remplacé une fois

Buteur contre Strasbourg

Averti 5 fois

Monaco est 6ème au classement.

A connu sa premiere sélection en Equipe de France

Youssef Ait-Benasser - Monaco



Aucune rencontre à son actif.

Monaco est 6ème au classement.

Nolan Roux- Nîmes



Il a disputé 11 rencontres de championnat, dont 5 comme titulaire. Remplacé 6 fois

Resté 4 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Averti 2 fois

Nîmes est 20ème au classement.

Idriss Saadi - Strasbourg



Il a disputé 6 rencontres de championnat, toutes comme remplaçant au départ

Strasbourg est 17ème au classement.

Jean-Eudes Aholou - Strasbourg



Il a disputé 9 rencontres de championnat, dont 8 comme titulaire. Remplacé 3 fois

Buteur contre Lyon. Averti 4 fois.

Strasbourg est 17ème au classement

Avait commencé la saison la saison à Monaco avec 2 rencontres à son actif

Le Classement