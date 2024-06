[Promotion D3 feminine] Plusieurs anciennes stephanoises rejoignent cette division

Barrages feminins accession R1

Plusieurs anciennes st?phanoises participaient encore le week-end dernier ? des barrages de promotion, entre clubs de de R1.

Joueront en D3 la saison prochaine prochaine, si elles restent au club Marina Makanza et Margaux Brugeron avec Monaco qui s'est defait de Beauvais (2-0 a l'aller, 3-0 au retour) et Audrey Chaumette, Florine Belin Saana Titraoui, Malaury Gauff qui jouent a Chassieu-Decines et qui ont sorti Bergerac (3-0 ; 3-1).

Par contre, strong>Leonie Multari et Laura Condon n'ont pas reussi a faire monter le FEC Bastiais en D3 en perdant leurs barrages contre Montpellier B (1-1, 0-6)