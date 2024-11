BafÃ© Gomis prend sa retraite sportive

Bafé Gomis

Bafé Gomis a annoncé hier lors du derby la fin de sa carrière de joueur de football professionnel.

Formé à l'ASSE, il y a joué en pro entre 2002 et janvier 2005, puis entre 2005-2009, pour un total de 165 matchs et 64 buts.

Après être passé dans un club dont on taira le nom durant 5 ans, il a joué en Angleterre (Swansea), puis à Marseille avant de partir des contrées lointaines (Turquie, Arabie Saoudite et Japon).

Il est également international français avec 12 sélections et 3 buts