[FFF] Fin des championnat amateurs, Ã  partir du National 2

National 2

Les championnats amateurs à partir du National 2 sont définitivement stoppés vient d'annoncer la FFF.

Le classement est arrêté au 13 mars 2020.

Il y a encore une possibilité pour le National 1 et la D1 féminine de repartir.

Les bilans définitifs des joueurs et clubs de National 2 et inférieurs de nos anciens joueurs seront rapidement en ligne.

On peut déjà noter la promotion en National 1 de Thibaut Balp et Nicolas Guibal (Sète), Mathieu Chabert (Bastia) Ahmed Allée (Saint-Brieuc) et la colonie d'anciens Verts d'Annecy (Maxence Chapuis, Romain Spano, Anthony Le Tallec et Michel Poinsignon (entraîneur))