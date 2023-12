L'ancien agent de Yohan Mollo condamn? ? 5 ans ans de prison dont 2 ferme

Yohan Mollo

Franck Bichon, agent de joueurs, a ?t? condamn? ? cinq ans de prison dont deux ferme ce mercredi ? Marseille pour avoir arnaqu? Yohan Mollo, ex-milieu de terrain de Monaco et Saint-?tienne, d?sormais ? Istres (National 3), et pill? son patrimoine.Copr?venu dans ce dossier, l?ancien joueur Patrick Blondeau, 55 ans, pass? par Monaco et l?Olympique de Marseille, a en revanche ?t? relax?. Ami et associ? de M. Bichon, il ?tait poursuivi pour recel d?abus de confiance, mais le tribunal correctionnel de Marseille l?a finalement reconnu comme victime.D?sormais interdit d?finitivement d?exercer les activit?s d?agent de joueurs et de gestionnaire de patrimoine, Franck Bichon, 50 ans, devra verser 10 000 euros ? Yohan Mollo en r?paration de son pr?judice moral. Il devra ?galement lui verser une provision de 1,4 million d?euros, dans l?attente de l??valuation par un expert de son pr?judice financier r?el. Une pr?c?dente expertise priv?e avait ?valu? les pertes du joueur ? 4,2 millions d?euros entre 2011 et 2019.?g? de 20 ans et jeune professionnel ? l?AS Monaco, Yohan Mollo avait, sans aucun contrat ?crit, confi? tous ses int?r?ts sportifs, financiers et patrimoniaux ? Franck Bichon, par ailleurs g?rant d?une c?l?bre brasserie ? Aix-en-Provence. ? l?aide de faux proc?s-verbaux d?assembl?es g?n?rales de la SCI Maeyo (constitu?e par Yohan Mollo et sa s?ur), Franck Bichon avait proc?d?, sans l?accord du joueur, ? la vente ? perte de six des neuf biens immobiliers que le joueur avait acquis en pr?vision de sa retraite de footballeur. Yohan Mollo, , aujourd?hui ?g? de 34 ans, croyait par ailleurs ?tre titulaire d?un contrat d?assurance-vie de 22 millions d?euros. ? l?occasion de mises en sc?ne par Franck Bichon organis?es dans les locaux d?une banque parisienne et d?une tour de la D?fense, le joueur s??tait fait pr?senter ce relev? d?assurance-vie attestant de ce montant. Des faux, a d?montr? l?enqu?te. ? la lecture du d?lib?r? mercredi, la pr?sidente St?phanie Donjon a parl? de v?ritables ? jeux de r?le ? et ?voqu? ? la capacit? de manipulation hors du commun ? de Franck Bichon sur ? un jeune footballeur totalement inexp?riment? en mati?re financi?re ?.Source : Le Parisien